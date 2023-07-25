Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Омской области до конца рабочей недели ожидаются дожди, грозы и порывистый ветер. О том, какая погода будет в Омске, рассказала начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко.

— С 24 по 27 июля погодные условия будут формироваться в циркуляции высотной ложбины. Прогнозируются дожди разной интенсивности, грозы. Набольшее количество осадков ожидаются в северных районах области. В ночные часы велика вероятность образования туманов. Преобладающая температура ночью +11…+16, днем +25...+30, при дожде до +20 градусов, — рассказала синоптик.

Отметим, завтра, 26 июля, в Омске днем прогнозируют кратковременный дождь с грозой и до +29 градусов. Ветер юго-западный, западный до 10 м/с.

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