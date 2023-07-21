20 многодетных семей из Омской области получили землю без водоснабжения

Фото: Татьяна ГАЙДУКОВА

В поселке Аэропорт города Тары 20 многодетных семей получили земельные участки. Но проблема заключается в том, что к ним не подведена вода. В громком скандале разбиралась местная прокуратура.

- Гражданам указанной категории в поселке Аэропорт города Тары в качестве меры социальной поддержки для индивидуального жилищного строительства предоставлено более 20 земельных участков, которые не обеспечены водоснабжением, - уточнили в надзорном органе.

За нарушение прав многодетных семей администрация Тарского городского поселения получила представление от прокуратуры. Также в суд было отправлено исковое заявление о бездействии и обязании руководства муниципалитета протянуть воду к участкам новых владельцев.

Суд встал на сторону прокуратуры. Теперь остается дождаться исполнение решения администрацией города.

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