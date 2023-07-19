В Омской области месяц спустя найдено тело 36-летней матери двоих детей

Фото: ДоброСпас.

В Омской области спустя месяц нашли тело 36-летней жительницы Тары Анны Кочкиной. Женщина ушла из дома в ночь с 26 на 27 июня после ссоры с мужем и бесследно исчезла.

Ее искали полицейские, местные жители и волонтеры, следователи организовали проверку по факту исчезновения женщины. Сами тарчане говорили, что прочесали на несколько рядов все окрестности рядом с домом, откуда вышла Анна. При этом полицейские сетовали на то, что большая часть камер наблюдения в округе оказалась сломанной.

Сегодня в паблике поисково-спасательного отряда «ДоброСпас-Омск» появилась информация о том, что тело Анны Кочкиной найдено. Подробностей гибели женщины нет, где именно нашли тело - тоже.

Напомним, что Анны осталось двое детей – 16-летняя дочь и 9-месячный младенец.