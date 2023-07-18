Две фуры подмяли легковушку на трассе в Омской области

Фото: Госавтоинспекция

На 486 километре трассы Омск - Тюмень произошло ДТП с пострадавшим. Подробности рассказали в Госавтоинспекции.

Информация об аварии поступила накануне в восьмом часу вечера. Легковой автомобиль пострадал от столкновения с фурами.

- 61-летний водитель большегрузного автомобиля «МАН», двигаясь по автодороге Тюмень - Омск, не выдержал безопасную дистанцию до стоящего впереди легкового автомобиля «БАД» под управлением мужчины 1998 г.р., не имеющего права управления, который осуществлял поворот налево, пропуская встречный транспорт, - уточнили в ГИБДД.

После наезда легковушку выбросило на встречку, где ехала другая фура. В столкновении пострадал пассажир «БАДа». 33-летней женщине потребовалась помощь медиков.

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