В Омской области пьяная лихачка переехала насмерть волосипедистку

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Омской области.

Накануне вечером в Тюкалинском районе Омской области случилось дорожно-транспортное происшествие с участием нетрезвой водительницы. Женщина с признаками алкогольного опьянения села за руль «Джилли» и выехала на встречную полосу дороги в селе Большие Уки. Здесь машина столкнулась с велосипедисткой. От полученных травм жертва аварии, ехавшая на двухколесном транспорте, скончалась на месте аварии.

- В районе дома №69 по улице Свердлова водительница выехала на встречку, где столкнулась с велосипедисткой. Сначала водитель покинула место аварии, но через полтора километра все же позвонила в полицию, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Омской области.

При этом виновница аварии отказалась проходить медосвидетельствование. Прав у нее тоже не оказалось. За такие вопиющие нарушения на женщину заведено сразу несколько дел, пока административных.