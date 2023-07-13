Житель Омска зарезал своего 33-летнего приятеля и выбросил его тело в мусорный бак

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Омска зарезал своего приятеля, а потом выкинул его тело в мусорный бак недалеко от дома.

По версии следствия, ночью 24 апреля 2023 года пьяный 43-летний омич поссорился с своим 33-летнем приятелем. В ходе ссоры мужчина схватил нож и нанес знакомому не менее 19 ножевых ранений. Потерпевший скончался на месте.

После убийства обвиняемый обратился к своему отцу за помощью в сокрытии преступления. Они поместили тело погибшего и нож в пакет и выбросили их в мусорный бак, находящий рядом с домом.

Обвиняемый полностью признал свою вину.

Что грозит отцу омичу за содействие в сокрытие преступления, не сообщается.

Уголовное дело по по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») передано для рассмотрения в Советский районный суд. Мужчине может грозить вплоть до 15 лет колонии.

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