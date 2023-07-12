В Омской области 6-летний ребенок сошел с ума, став свидетелем убийства отца

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следком завершил расследования уголовного дела в отношении 44-летней жительницы села Андреевка Омского района, ставшей виновницей жуткого убийства. Женщину обвиняют сразу по трем статьям Уголовного кодекса РФ — п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»), ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»), п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему»).

По версии следствия, 25 декабря 2022 года в частном доме в селе Андреевка между обвиняемой и ее 59-летнем супругом произошла ссора на почве ревности. В один момент женщина схватила нож — и несколько раз ударила мужа. Мужчина от полученных ножевых ранений скончался на месте. Свидетелями расправы стали двое маленьких детей супружеской пары и их общий знакомый, который попытался остановить фигурантку дела. С приятелем женщина также не стала церемониться и ударила его ножом.

Ревнивую сельчанку после преступления задержали и поместили под домашний арест. Ее малолетених детей, ставших свидетелями кровавой расправы, из семьи изъяли.

Уже в ходе следствия выяснилось, что у 6-летнего сына обвиняемой развилось психическое расстройство. Это подтвердила судебная психолого-психиатрическая экспертиза. В связи с этим фактом в отношении сельчанки было заведено третье уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему»).

— В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и окончание расследования, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Омской области.

Отметим, после окончания полного завершения следственных действий и расследования уголовное дело будет передано для рассмотрения в суд. Женщине может грозить как минимум до 10 лет колонии.

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