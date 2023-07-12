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Общество12 июля 2023 6:20

В Омске двухлетний ребенок выпил жидкость для розжига пока родители отвернулись

Малыша экстренно госпитализировали
Андрей ОБНОРСКИЙ

Фото: Дина Иванова

Полиция проводит проверку по факту ЧП, произошедшем в одной из омских семей, проживающих в Кировском округе.

Накануне у семейной пары двухлетний ребенок выпил жидкость для розжига костров. Медики диагностировали отравление парафином.

Ребенка срочно госпитализировали, сейчас он находится под наблюдением врачей.

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