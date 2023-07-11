Водитель «без тормозов»: КамАЗ чудом не зацепил школьников на светофоре

Фото: скриншот видео. Источник https://vk.com/inci55

В группе «Инцидент Омск» во «ВКонтакте» появилась запись с видеорегистратора одного из автомобилей, следующего по Русско-Полянскому тракту и остановившегося перед пешеходным переходом. На записи отчетливо видно, как, игнорируя красный сигнал светофора, перед детьми, стоящими у пешеходного перехода, пролетел груженый КамАЗ. Грузовик не снизил скорость перед «зеброй». Он чудом не зацепил детей, уже собиравшихся переходить дорогу.

К счастью, никто не пострадал. Дети благополучно пересекли проезжую часть. Но, как заметили люди в комментариях под постом, школьники тоже нарушили ПДД, ведь они не спешились, а просто проехали по «зебре» на велосипедах. Однако, как отметили другие комментаторы, ответственности с водителя КамАЗа это не снимает, ведь происшедшее легко могло обернуться трагедией.

– Он не первый раз там едет, это его регулярный маршрут каждый день. Он прекрасно знает, что на этом участке дороги, от Мехзавода до Техникума, перед каждым остановочным пунктом расположен регулируемый пешеходный переход, т.е. 7 км жилого массива по обе стороны Русско-Полянского тракта. Пешеходы там не редкость! Эти машины выезжают с Мелиораторов и несутся как угорелые, потому что их заработок зависит от количества рейсов, – делится мыслями под постом один из комментаторов.

Отметим, что по закону (12.18 КоАП РФ) сумма штрафа за то, что водитель не пропустил пешехода, составляет в пределах 1500 – 2500 рублей. Проезд на красный свет обойдется в 1 тыс. рублей. А если водителя ловят на повторном нарушении, его ждет штраф до 5 тыс. рублей и лишение прав на срок до одного года. Останавливает ли эта мера наказания нерадивых водителей – вопрос риторический.