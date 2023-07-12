Элеватор и завод по переработке бобов появятся в Омской области

Фото: телеграм-канал Виталия Хоценко

В Омской области появятся элеватор и завод по переработке соевых бобов. Об этом сообщил врио губернатора региона Виталий Хоценко.

Так, компания «ВИТО» планирует в 2024 году запустить в Октябрьском округе завод по переработке соевых бобов. Общая сумма инвестиций — 218,8 млн рублей, работу получат 64 омича.. Запуск производства запланирован на 2 квартал 2024 года.

Производственно-экспортная компания «ЭПТ» создаст 120 рабочих мест при реализации проекта по строительству линейного элеватора для хранения зерна и масличных. Объем инвестиций — 5 млрд рублей. Пока с место дислокации инвестор не определился.

ПО «Полет» усилит производственные и инфраструктурные мощности для выпуска ракет-носителей.

- Будем привлекать больше инвесторов для реализации проектов и регулярно проводить такие встречи, - сообщил на заседании инвестиционного штаба Виталий Хоценко.

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