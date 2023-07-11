В Омске старшая медсестра наркодиспансера стала лучшей в России

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Омской области.

Старшая медицинская сестра Наркологичекого диспансера из Омска Елена Тимофеева победила коллег по стране и стала «Лучшей старшей медицинской сестрой Российской Федерации». В профессии Елена 23 года. Областной медколледж она закончила в 2000-м году. И сразу выбрала наркологическое направление, утсроившись на работу в диспансер. - Мне очень повезло. Я попала в коллектив профессионалов и энтузиастов своего дела, освоила работу палатной и процедурной медицинской сестры наркологического отделения. В организации сестринской деятельности диспансера тоже начались положительные перемены, - поделилась Елена. А спустя 5 лет ее назначили старшей.

Женщина, несмотря на сложный профиль, никогда не задумывалась о смене направления, наоборот, трудности ее закаляли и привлекали. Со временем Елена также стала возглавлять несколько профессиональных объединений, профсоюзных в том числе. Несмотря на богатый опыт в работе, победа стала неожиданной и для нее.

- В первую очередь испытала гордость, - призналась Елена.