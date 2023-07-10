«Любовь моя, прости за то, что я тебя одну оставил»: омич-наркокурьер зачитал рэп в нижневартовском суде

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Весьма креативный подход и запоминающееся судебное заседание прошло в Нижневартовском городском суде. При вынесении приговора жителю Омской области по популярной ныне статье уголовного кодекса 228 - за наркотики, подсудимый зачитал рэп.

- В ходе предварительного следствия и судебного заседания подсудимый признал вину в полном объеме, раскаялся в содеянном, - уточняет пресс-служба суда.

Однако это еще не все. Опубликована полная расшифровка последнего слова подсудимого, где он обращается к Фемиде, семье, а также к любимой девушке.

- Любовь моя, прости за то, что я тебя одну оставил,

Спасибо, что в столь трудный час со мною в зале.

Всем присутствующим в зале хочу пожелать крепкого здоровья, добра в сердцах.

Не совершайте глупых ошибок, за которые приходится платить.

Жить нужно так, чтобы с гордостью шагать в ногу с истомами,

А, Ваша честь, прошу не судить по всей строгости закона, - цитируют осужденного в суде.

К слову, какой приговор парню вынес суд в релизе не уточняется. Напомним, что по 228 статье УК РФ грозит вплоть до пожизненного заключения.

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