Глава омской ИК-6 Николай Пилипенко сел под домашний арест за магазин в колонии

В свое время в магазине при ИК-6 можно было купить плетеную мебель, ножи и сабли, а также коллекционные шахматы. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

7 июля начальника исправительной колонии №6 Николая Пилипенко Куйбышевский суд заключил под домашний арест по делу о превышении должностных полномочий.

Как сообщают «Коммерческие вести» вместе с ним по статье о пособничестве проходят управляющий магазинами в Твери Агаси Бабоян и омская бизнесвумен Юлия Гусева.

Дело заведено по факту работы магазина на территории колонии, в котором реализовывалась несертифицированная продукция в период с ноября 2020 по июнь 2022 года.

- Подозреваемые в нарушение закона организовали на территории колонии продажу и передачу осужденным лицам товаров и посылок без предварительного их досмотра и других ограничений, установленных уголовно-исполнительным законодательством, -уточнили в СУ СКР по Омской области.

Между тем, продукция, изготовленная местными сидельцами, уже многие годы продавалась в одном из помещений, расположенном в районе ИК-6. Этот же магазин, в организации которого подозревают начальника колонии, по версии следствия, предполагался для местных сидельцев.

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