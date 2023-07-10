В Омске пройдет суд над экс-директором департамента строительства Мякининым

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Омский следком завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего директора департамента строительства Александра Мякинина. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, в 2020 году Мякинин подписал акты о приемке выполненных работ по строительству и реконструкции от моста им. 60-летия Победы по улице 3-й Островской до улицы Перелета. Стоимость щебня, использованного при работах, была завышена, что повлекло удорожание строительства и принесло ущерб бюджету в размере 45,5 млн рублей.

Кроме того, бывшего главу департамента обвиняют в бездействии в ситуации с детским садом, построенном на буквально болоте на Московке.

— В 2020-2021 года обвиняемый, действуя из личной заинтересованности вопреки интересам службы, при строительстве и вводе в эксплуатацию в рамках нацпроекта «Демография» нового здания детского сада, расположенного по улице 1-й Станционной, не предпринял мер к устранению допущенных при строительстве грубых нарушений, приведших в дальнейшем к подтоплению здания грунтовыми водами, — отметил в СУ СКР по Омской области.

Мякинин вину в совершении преступления не признал. Следствие поместило его под подписку о невыезде и надлежащим поведении. В счет возмещения причиненного ущерба на автомобиль обвиняемого наложен арест. Уголовное дело в отношении экс-чиновника рассмотрят в суд.

Напомним, Александр Мякинин был назначен директором департамента строительства омской мэрии в апреле 2020 года. До этого с ноября 2019 года он занимал должность замдиректора департамента.