Пассажир иномарки погиб в ДТП на трассе Омск—Муромцево

Фото: Госавтоинспекция
ДТП с погибшим произошло в воскресенье утром, 9 июля, на трассе Омск—Муромцево. Подробности сообщает Госавтоинспекция.
Водитель Toyota Carina с тяжелыми травмами доставлен в больницу, его 33-летний пассажир умер до прибытия медиков.
- В районе 277 км он не справился с управлением и вылетел в кювет, иномарка опрокинулась, уточнили в ГИБДД.
Полиция проводит проверку, в результате которой будут установлены все обстоятельства и причины аварии.
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