Пассажир иномарки погиб в ДТП на трассе Омск—Муромцево

Фото: Госавтоинспекция

ДТП с погибшим произошло в воскресенье утром, 9 июля, на трассе Омск—Муромцево. Подробности сообщает Госавтоинспекция.

Водитель Toyota Carina с тяжелыми травмами доставлен в больницу, его 33-летний пассажир умер до прибытия медиков.

- В районе 277 км он не справился с управлением и вылетел в кювет, иномарка опрокинулась, уточнили в ГИБДД.

Полиция проводит проверку, в результате которой будут установлены все обстоятельства и причины аварии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Омске на Красноярском тракте «Инфинити» от удара о столб сложилась пополам, водитель погиб

По словам свидетелей, трое парней в машине были в состоянии наркотического опьянения (ПОДРОБНЕЕ)