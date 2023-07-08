В Омске на Красноярском тракте «Инфинити» от удара о столб сложилась пополам, водитель погиб

Фото: стоп-кадр видео, соцсети.

Сегодня днем на Красноярском тракте произошла авария со смертельным исходом. «Инфинити», видимо, на высокой скорости влетела в столб. От удара машину согнуло пополам. Очевидцы, проезжавшие мимо, сняли видео последствий ДТП и выложили в Сеть.

На кадрах видно, что все трое парней, включая водителя, получили серьезные травмы, несмотря на то, что внутри сработали подушки безопасности. В сетях также активно обсудили состояние опьянения пассажиров и водителя, которое сразу бросается в глаза.

- Проезжая мимо, останавливались, видели что водитель уже был труп, его пассажир сидел над ним, видно, что под наркотическим состоянием, плюс, видимо, алкоголь, - сообщила одна из свидетельниц последствий ДТП.