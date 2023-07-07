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Происшествия7 июля 2023 6:20

Чек прилагаю: Жительница Красноярска сядет на три года за обман 13 омичей при покупке мобильников

Женщина покупала с рук подержанные телефоны, предъявляя поддельные чеки
Андрей ОБНОРСКИЙ
Без телефонов и без денег остались 13 жителей Омска.

Без телефонов и без денег остались 13 жителей Омска.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Судебная коллегия областного суда оставила без изменений приговор 24-летней жительницы Красноярска. Женщина в 2022 году обманула 13 омичей.

Схема аферы была проста: она находила на сайтах объявлений подержанные телефоны, приходила их покупать, забирала мобильники, а продавцу показывала поддельные чеки о якобы онлайн-переводе.

- При встрече с потерпевшими подсудимая показывала на экране своего телефона электронные чеки (изготавливала через приложение «Телеграмм» - бот «фейковые чеки») банковского приложения о переводе денежных средств и забирала себе мобильные телефоны, - уточнили в облсуде.

Причиненный ущерб был оценен в 330 тысяч рублей. Свою вину женщина полностью признала.

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