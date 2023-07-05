В Омске разъяренный «меломан» разбил стекла соседской машины за жалобы на громкую музыку

Фото: УВМД России по Омской области

Поздним вечером 39-летняя жительница Кировского округа сделала замечание соседу из-за громкой музыки, которая доносилась с его стороны. Оскорбленный «меломан» громкость не убавил, а стал выкрикивать призывы «выйти разобраться». После чего послышались глухие удары.

– Омичка выглянула в окно и увидела, как мужчина наносит удары эспандером по кузову и стёклам принадлежащей ей иномарки, – сообщили в УМВД России по Омской области.

Соседка не растерялась и записала происходящее на видео. «Заявление тебе обеспечено», – пообещала женщина и сдержала слово. Доказательство умышленного повреждения автомобиля «Тойота Корона Премиум» омичка направила в отдел полиции Кировского округа. На мужчину завели уголовное дело.

– Сумма заявленного ущерба составила 61 000 рублей. Дознавателем отдела полиции № 1 УМВД России по городу Омску возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждения имущества». Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося, – отметили в областном ведомстве.

Как выяснил участковый, две семьи конфликтуют давно. Соседи никак не могут договориться по поводу установки забора. Вероятно, вспыхнувший конфликт стал еще одним поводом выразить свое недовольство.