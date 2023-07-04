В центре Омска 22-летний пьяный мужчина набросился на двух случайных прохожих и избил

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В центре Омска пьяный мужчина напал с кулаками на двух прохожих. Инцидент произошел поздно вечером на улице Партизанской.

Как рассказал один из потерпевших – 39-летнего омича, что он вместе с 50-летним приятелем гулял в центре Омска. Навстречу мужчинам шел неизвестный пьяный омич, который без особой причины стал наносить телесные повреждения сначала одному, а потом и второму потерпевшему. В результате чего 50-летний мужчина упал на землю и ударился головой о цветочный вазон. Позже медики подтвердят, что получил серьезные травмы головы. О нападении в экстренные службы сообщили очевидцы.

Задержанного доставили в отдел полиции сотрудники ДПС

Задержали нападавшего по горячим следам и доставили в отдел полиции сотрудники ДПС. Задержанным оказался 22-летний ранее судимый за кражу и угон автомобиля житель Октябрьского округа. На допросе мужчина не смог пояснить, почему он внезапно набросился на двух прохожих, сославшись на сильное алкогольное опьянение.

Омича поместили под домашний арест. Правоохранители продолжают расследование уголовное дела по ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство».

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