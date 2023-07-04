«Я в декрете»: в Омске под суд пойдут четыре вебкамщицы и их куратор

Фото: скриншот видео УВМД России по Омской области

Четыре работницы онлайн-порностудии их куратор пойдут под суд за незаконное изготовление и оборот порнографических материалов. Подробностями делятся в региональном УМВД.

Напомним, что полиция «накрыла» вебкам-студию в феврале 2022 года. Тогда были задержаны два куратора бизнеса 30-летний и 27-летний омичи. Еще на четырех «актрис» надели наручники.

В ходе допроса одна из задержанных на вопрос следователя о мотивах выбора такого вида заработка пояснила, что находится в декрете.

К слову, нелегальный бизнес организовали два парня. Они сняли помещение и наняли себе сотрудниц. Те записывали материалы для пользователей зарубежных интернет-сервисов.

- Ввиду возникших разногласий, владельцы порнобизнеса поделили между собой девушек-моделей и стали вести дела обособленно друг от друга, - уточнили в правоохранительных органах.

Таким образом, подельниц в возрасте от 20 до 24 лет, а также 30-летнего сутенера будут судить уже в ближайшее время. А вот для второго соорганизатора бизнеса выделено в отдельное производство, которое находится на стадии предварительного следствия.

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