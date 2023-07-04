В Омске будут судить наркомана, стрелявшего из обреза по подросткам

Фото: Артем КИЛЬКИН

Сразу четыре уголовных дела отправятся в суд на жителя Омска, который стрелял в толпу подростков в микрорайоне «Входной». Подробности рассказывает областная прокуратура.

Все произошло в октябре 2022 года. В ночное время несовершеннолетние сделали замечание пьяному прохожему, который кидал камни в толпу парней. Он недолго думая достал обрез и «пальнул» в грудь 16-ленему подростку.

Парня удалось спасти медикам, а вот 53-летнего мужчину «скрутила» полиция. При обысках в его доме нашли патроны и наркотики.

- Вину в совершении преступления мужчина признал частично, настаивая на случайности выстрела, - уточнили в прокуратуре.

Кстати, досталось и родителям несовершеннолетних ребят, которые гуляли в ночное время без сопровождения взрослых. Также к дисциплинарной ответственности привлечен начальник ОП №4 УМВД России по городу Омску.

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