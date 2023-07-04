Пьяный водитель из Омска сядет на 5 лет и выплатит 2 млн рублей за смерть попутчика

Фото: прокуратура Омской области

Русско-Полянский районный суд назначил 5 лет лишения свободы 36-летнему жителю Омска. Также он должен выплатить 2 млн рублей компенсации морального вреда.

Такое наказание мужчина получил за смертельное ДТП в 2020 году. Тогда на своем автомобиле «Nissan Primera» он вез незнакомого попутчика. Правда, сам был подшофе. В районе 122 км автодороги «Русская Поляна - Омск» не справился с управлением и улетел в кювет. Машина перевернулась, а пассажир погиб.

- Вину в совершении преступления подсудимый не признал, отрицая факт управления автомобилем, - уточнили в областной прокуратуре.

К слову, пока приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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