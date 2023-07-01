9-летний ребенок получил тяжелые травмы в ДТП на дороге Тара – Усть-Ишим

Фото: УМВД России по Омской области

Вчера, 30 июня в 20:45 часов стало известно о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими. Сообщение об аварии поступило в дежурную часть ОМВД России по Усть-Ишимскому району.

По предварительным данным, 49-летняя женщина, находившаяся за рулем автомобиля «Ниссан Алмера» не справилась с управлением при движении по дороге Тара – Усть-Ишим в районе 234 километра. В результате автомобиль опрокинулся.

В аварии пострадал 9-летний ребенок. Девочка с тяжелыми травмами была госпитализирована. Правоохранители выясняют причину происшествия.