16-летнего омича убило током во время ремонта компьютера

Фото: СУ СКР по Омской области

Трагедия произошла 23 июня на улице Батумской в Омске. Подробности рассказывает региональное управление Следственного комитета.

Ударом током убило 16-летнего парня. Его с телесными повреждениями обнаружили в квартире.

- По версии следствия, ребенок пытался самостоятельно провести ремонт компьютера, не отключив его от источника питания, в результате короткого замыкания произошел смертельный удар током, - уточнили в профильном ведомстве.

Известно, что юный сисадмин пытался самостоятельно заменить видеокарту. Но в этот момент его ударило током. Как сообщают СМИ, через несколько минут в комнату забежала мать, которая попыталась разжать руку ребенка, но не смогла.

Сейчас следователи проводят проверку. На месте работают криминалисты.

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