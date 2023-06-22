Директор лесхоза и два подельника выпилили древесины на севере Омской области на 32 млн рублей

Фото: УМВД России по Омской области
Полиция сообщает о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшего директора лесхоза, инженера лесосырьевых ресурсов и начальника мастерского участка. Их обвиняют в незаконной рубке леса в особо крупном размере.
Заготовка древесины преступной группой совершалась с 2018 по 2021 годы в Новоягодинском участковом лесничестве Знаменского района.
- Фигуранты предоставили в Главное управление лесного хозяйства Омской области недостоверные сведения относительно объема древесины и ее породного состава на пяти выделах. В дальнейшем это позволило им получить разрешение на сплошную вырубку деревьев на указанных ими участках, - уточняют в УМВД России по Омской области.
Ну, а на самом деле объемы разрешенной рубки были превышены в несколько раз. Более того, заготавливались деревья ценных пород как сосна, осина, лиственница, кедр, береза, пихта. Их объем составил 2,8 тысячи кубометров.
Материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Знаменский районный суд . Подельники могут сесть на 7 лет.
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