Два предпенсионера из Омской области сядут на 10 лет в тюрьму за наркодилерство

Фото: УМВД России по Омской области

12 лет лишения свободы получил 46-летний омич за незаконный оборот наркотиков. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Его подельники - сожительница и двое ее родителей 58 и 36 лет сядут на 10 лет и 6 месяцев за аналогичное преступление.

- По месту проживания фигурантов были проведены обыски. Изъято около 500 граммов наркотиков, большая часть из которых - синтетические. Соучастников незаконного бизнеса объединяла родственная связь: организатор вовлек в преступную деятельность 32-летнюю сожительницу, а также ее родителей, - напомнили громкую историю в полиции.

К слову, мужчины получили «строгача», а женщины пойдут по этапу в колонии общего режима.

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