Суд не изменил решения в отношении 55-летнего отцеубийцы из Исилькульского района Омской области

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Региональная прокуратура сообщила, что судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ проверила законность приговора Омского облсуда в отношении 55-летнего жителя деревни Озерка Исилькульского района.

Омича осудили за убийство 78-летнего отца. Пенсионер проживал вместе с сыном. В середине февраля 2021 года мужчина после ссоры решился на убийство пенсионера. Обвиняемый сначала бил его молотком по голове, а потом завернул в одеяло и закопал в снегу. Пожилой мужчина скончался от переохлаждения через 2-3 часа после случившегося.

Омский областной суд приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с дополнительным наказанием в виде 1 года ограничения свободы.

Пятый апелляционный суд не нашел причин для изменения приговора. Решение суда осталось прежним. Как сообщает облпрокуратура, кассационная инстанция также согласилась с решениями судов первой и второй инстанций.

Приговор вступил в законную силу.