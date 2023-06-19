«Мне, может, в трусах к тебе прийти на урок?»: в Омске преподаватель накричала на девочку-сироту за внешний вид

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Видео без действующих лиц. В кадре лишь потолок и грубый женский голос. Скандал развернулся в школе №3 на улице Руставели в Омске. Там, по сообщению автору, преподаватель отчитала девочку-сироту.

- Учительница в школа №3 на ул. Ш.Руставели, 1, разговаривает с учениками, как с биомусором. Мама этого недоучителя - завуч этой школы, поэтому ей всё дозволено. Директор не предпринимает никаких действий. Девочка, которую она оскорбляет сирота, воспитывается в интернате, - говорится в подписи к видео.

Судя по аудиозаписи, преподаватель отчитывает ученицу за внешний вид. Последняя якобы заявилась на урок в неподобающем виде.

- И хайло будешь открывать свое там же - на помойке со своими друзьями. Поняла меня? Про твои шторки еще раз повторить или мне ножницы взять? Мне, может, в трусах к тебе прийти на урок? Твой стиль ничто, у тебя его просто нет. И если ты вот это называешь стилем, мне тебя жаль. Я не дура - у меня субкультура такая. Я не лохушка - у меня стиль такой. Еще раз повторяю: вот эта грязь на моем уроке в первый и последний раз, ты меня поняла, - вопрошает голос за кадром.

На инцидент уже отреагировали в горадминистрации. Там пообещали провести проверку по факту случившегося.

- В настоящее время департамент образования администрации города проводит проверку по данному сообщению в общеобразовательной школе №3, вопрос находится на контроле профильного ведомства, - сообщили в мэрии.

Между тем, о поведении высказались и родители детей, которые обучаются в этом образовательном учреждении, подтвердив неподобающую речь педагога в общении с детьми.

- Мой племянник тоже там учится, и ведёт она себя ужасно. Приходит в коротких туниках в школу, пишет на доске, а всё трусы наружу. Ужасное поведение, ничего не стесняется, - прокомментировал один из пользователей во «Вконтакте».

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