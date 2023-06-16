Следком ищет пострадавших от домогательств омского педофила

Фото: СУ СКР по Омской области

Уголовное дело заведено на 57-летнего жителя Омска. Мужчину обвиняют в развратных действиях против несовершеннолетних.

- Следствие полагает, что обвиняемый может быть причастен к совершению аналогичных преступлений в отношении несовершеннолетних, - уточнили в СУ СКР по Омской области.

Следователи просят на условиях анонимности сообщить в ведомство о посягательствах неизвестного мужчины. К своему сообщению они приложили фото предполагаемого извращенца.

- Необходимо позвонить по телефону доверия следственного управления 395-506 или «Ребенок в опасности» с коротким номером 123 либо в органы полиции по телефону 02 (102). Конфиденциальность гарантируется, - заверили в органах.