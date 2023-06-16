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Происшествия16 июня 2023 13:20

Следком ищет пострадавших от домогательств омского педофила

В разврате подозревают 57-летнего мужчину
Андрей ОБНОРСКИЙ
Фото: СУ СКР по Омской области

Фото: СУ СКР по Омской области

Уголовное дело заведено на 57-летнего жителя Омска. Мужчину обвиняют в развратных действиях против несовершеннолетних.

- Следствие полагает, что обвиняемый может быть причастен к совершению аналогичных преступлений в отношении несовершеннолетних, - уточнили в СУ СКР по Омской области.

Следователи просят на условиях анонимности сообщить в ведомство о посягательствах неизвестного мужчины. К своему сообщению они приложили фото предполагаемого извращенца.

- Необходимо позвонить по телефону доверия следственного управления 395-506 или «Ребенок в опасности» с коротким номером 123 либо в органы полиции по телефону 02 (102). Конфиденциальность гарантируется, - заверили в органах.

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