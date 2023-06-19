Пожарные тушили до полуночи три горящих дома на улице 25-я Линия в Омске

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Накануне вечером в Омске на улице 25-я Линия загорелся частный дом. Об этом рассказывает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Огонь тут же охватил еще два дома, так как из-за плотности застройки огонь перекинулся на соседние крыши зданий.

- На месте работали 7 единиц техники и 35 человек личного состава МЧС России. К моменту прибытия подразделения горели кровли трёх домов (плотная застройка). Общая площадь, охваченная огнем, предварительно составила 200 кв.м., - уточнили в пресс-службе ведомства.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

К слову, потушить огонь полностью удалось лишь в 23:05. Пострадавших в пожаре нет. Сейчас причину трагедии расследуют дознаватели МЧС.

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