В Омской области на «трассе смерти» в ДТП из-за задымления погибли два человека

Фото: Госавтоинспекция.

В Омской области на трассе Тюмень-Омск сегодня ранним утром, 16 июня, произошло смертельное ДТП.

По предварительной версии, 52-летний водитель большегруза «Рено» в районе 408-го километра трассы Тюмень-Омск не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего микроавтобуса ГАЗ-231079 «Соболь» под управлением мужчины 59-летнего и допустил с ним столкновение. На момент аварии на трассе была низкая видимость из-за тумана и дыма от лесных пожаров.

В результате ДТП на месте от полученных травм скончались водитель «Соболя» и его пассажир — 52-летний мужчина. Второго пассажира микроавтобуса — 44-летнего мужчину — и водителя «Рено» доставили в больницу.

Движение на данном участке трассы восстановлено. Причины и обстоятельства проишестивия будут установлены в ходе проверки.

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