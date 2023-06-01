В Омске пассажирский автобус на полном ходу сбил инспектора ДПС и водителя иномарки

Фото: скриншот видео, предоставленного СУ СКР по Омской области. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В Омске днем в среду, 31 мая, на улице Мельничной в Старом Кировске пассажирский автобус сбил водителя иномарки, стоявшей на обочине, и инспектора ДПС.

- Сотрудниками полиции установлено, что водитель автобуса, следующего по маршруту № 45, не справился с управлением и допустил выезд на обочину с последующим наездом на стоящее транспортное средство Volkswagen и находившихся рядом с автомобилем водителя и инспектора дорожно-патрульной службы, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

В результате аварии пострадали водитель Volkswagen и сотрудник ДПС. Водителя иномарки после осмотра медиками отпустили. Полицейского с ушибами ноги и руки, травмой головы доставили в больницу.

Как рассказал водитель автобуса, он потянулся за бутылкой водой и отвлекся от управления. Признаков алкогольного или наркотического опьянения у него обнаружено не было.

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