В Омске рушится основание Фрунзенского моста

Фото очевидцев.

В Омске трещинами пошла несущая конструкция основания Фрунзенского моста. Об этом сообщили очевидцы, снявшие на фото разрушение около часа назад.

- Очередной мост пошел трещинами, - написали в сообщении для нашей редакции. И приложили фото, на котором видны разрушения.

Фото очевидцев.

Отметим, что сейчас в Омске идет капитальный ремонт Ленинградского моста. Кроме того, в апреле 2023 года известный мостотроитель Олег Шишов сообщал в СМИ, что опасение вывзывает состояние Горбатого моста в Октябрьском округе. Трещина пошла по несущей конструкции арки.

В последний раз переправу через Омь проверяли на прочность три года назад - в июне 2020 года. Тогда на Фрунзенский мост въехали 18 груженных фур общим весом 500 тонн при грузоподъемности 80 тонн. Переправа выдержала.

Сегодня мост, которому больше 30 лет, считается самым длинным в регионе. И единственным, построенным не по прямой. Уникальная конструкция полюбилась автомобилистам за идеально гладкое покрытие. Жуковскую эстакаду с развязкой прозвали «пять минут Америки» - так быстро можно было пересечь реку.