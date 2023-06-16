Чиновники нашли самые дешевые курицу и свинину для шашлыка в Омске

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В шашлычно-окрошечный сезон департамент экономической политики Омска решил подсчитать стоимость порций любимого многими блюда. За основу расчета взяты цены из еженедельного мониторинга.

И так, по данным властей, в Омске где-то можно купить курицу за 178,4 рубля за килограмм, а свинина обойдется в 270,5 рублей. Правда, если заглянуть на прилавки магазинов, то там навряд ли встретится эта продукция за такую цену. Только если это не распродажа в каком-либо гипермаркете.

Рассчитывая стоимость за порцию специалисты брали именно эти цены. Сюда же добавили лук, зелень, специи и столовый уксус. Кстати, лук сейчас стоит, по данным экономистов, 41,9 рубля за килограмм. Уксус, скорее всего, добавляют в маринад для лука. И так, на одну порцию потребуется 250 граммов мяса.

- По 50 г. лука и зелени, 5 мл. уксуса и 20 г. специй и соли. Стоимость этих объемов продуктов в среднем составит при использовании свинины 84 рубля, курицы – 61 рубль, - уточняют специалисты из мэрии.

А если застолье ожидается на четверых, то потребуется 1 кг мяса. Вместе с остальными ингредиентами стоимость шашлыка из свинины вырастет до 336 рублей, а из курицы до 244 рублей. Получится дешевле, чем готовый маринованный шашлык в любом магазине.

- Необходимо также учесть, что в расчет стоимости не вошли цена на уголь и жидкость для розжига. Также отмечается, что мясо полезно есть с овощами, и сейчас как раз дешевеют огурцы и помидоры. По сравнению с концом января огурцы подешевели на 50 %, помидоры – на 40 %, - напомнили в профильном ведомстве.

К слову, мониторинг цен проводится еженедельно с учетом данных Омскстата. В списке исследуемых - 25 сетевых магазина города.

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