«Язык белый, пульс учащен»: омич чуть не умер от теплового удара, охладившись пивом

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Самый лучший способ утолить жажду в жаркий день - выпить теплого чаю. Лучше зеленого. Об этом постоянно говорят медики. Никакие холодные напитки не спасут от жажды, а также не понизят температуру тела. Особенно, если это пиво.

Об этом позабыл пациент КМСЧ №7. Мужчина 38 лет поступил в медучреждение на грани смерти. А сам он думал, что прохладительным напитком, да еще и с градусом, спасает себя.

- На улице было жарко, и он выпил пиво, рассчитывая «охладиться». Выпил всего 2 бутылки, но этого оказалось достаточно для серьезного ухудшения самочувствия. Омич почувствовал головокружение, слабость, сильную тошноту, - рассказывает врач-терапевт КМСЧ №7 Алёна Федотова.

Мужчина самостоятельно добрался домой, но там ему стало настолько тошно, что пришлось вызывать бригаду медиков.

- На момент осмотра пациент был очень бледным, язык белый, тремор пальцев рук, пульс учащен. Из-за теплового удара была нарушена терморегуляция, вместе с алкогольной интоксикацией это вызвало ухудшение его состояния. Давление сначала поднялось из-за расширения сосудов, а потом резко упало. Пациенту назначили постельный и питьевой режим, и препараты для снятия интоксикации. Сейчас, спустя 3 дня, он идет на поправку, - пояснила врач.

Омичам вновь напоминают, что в период жаркой погоды не стоит злоупотреблять спиртным. Также жителям рекомендуют оградить себя от долгого нахождения под прямыми лучами солнца.

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