В омском Роспотребнадзоре рассказали о профилактике энтеровирусной инфекции

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Управление Роспотребнадзора по Омской области советует омичам быть бдительными и не забывать о необходимости профилактики энтеровирусной инфекции в летнее время. Ведь именно в этот период ее распространение происходит особенно быстро.

Переносчиком инфекции является человек. При этом он может болеть бессимптомно, заражая при этом окружающих. Энтеровирус легко передается контактно – бытовым и воздушно – капельным путем. Однако инфекция может быть также в воде или пищи.

Вот почему не стоит пить сырую воду или использовать лед из такой воды. Перед употреблением следует тщательно мыть фрукты, овощи и зелень. Не лишним будет чаще мыть руки и детские игрушки.

Подхватить энтеровирус очень легко. Часто от него страдают туристы из-за несоблюдения правил личной гигиены или посещения общепита, где не были соблюдены санитарные нормы при приготовлении пищи. Распространению инфекции также способствует большая скученность людей. Однако даже не выезжая в экзотические страны, можно получить энтеровирусную инфекцию, купаясь в бассейне или открытом водоеме.

К сожалению, обезопасить себя от встречи с энтеровирусной инфекцией непросто. А вакцины от нее пока не существует. Можно лишь постараться предотвратить заражение.

Управления Роспотребнадзора по Омской области советует соблюдать несложные правила профилактики энтеровирусной инфекции.

Во-первых, собираясь на природу или в незнакомый населенный пункт, взять с собой запас бутилированной или кипяченой воды. Во-вторых, тщательно мыть фрукты и овощи. В-третьих, стараться избегать контактов с людьми с признаками респираторных инфекций, сыпью, температурой и жидким стулом.

В-четвертых, купаться только в бассейнах, в которых проводится обеззараживание и контроль качества воды, а также на специально оборудованных пляжах. Важно! Родителям нужно следить, чтобы дети не глотали воду во время купания.

Если вы обнаружили признаки инфекции, старайтесь не посещать общественные места. Незамедлительно обращайтесь за медицинской помощью.

Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости энтеровирусной инфекцией находится на постоянном контроле Управления Роспотребнадзора по Омской области.