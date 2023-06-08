Электрогазосварщик упал с большой высоты в Омской области и получил тяжкие повреждения

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Трагичные события произошли в Калачинске на асфальтобетонном заводе 30 марта. Тогда с большой высоты упал 51-летний электрогазосварщик.

По данным регионального СК, мужчина варил металлическую бочку на территории производственного предприятия. Находясь без страховки он упал с высоты и получил тяжкие повреждения.

- Мужчина в тяжелом состоянии был доставлен в лечебное учреждение Калачинского района, - уточнили в ведомстве.

Сейчас следователи проводят проверку. Заведено уголовное дело за нарушение требований охраны труда.

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