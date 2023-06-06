40-летнего омича отправят под суд за то, что полгода жестоко избивал свою 15-летнюю дочь

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В Омске под суд пойдет 40-летний отец за жестокость по отношению к своим детям, об этом сообщила прокуратура региона. С сентября прошлого года по март текущего, то есть в течение полугода мужчина неоднократно и с особой жестокостью избивал свою 15-летнюю дочь. Как пояснили следователи, горе-отец наносил девушке удары не только кулаками, но и металлической кочергой. А 1 марта 2023 года разошелся настолько, что после 13 ударов тяжелым предметом ребенок оказался на больничной койке.

- 40-летнего омича обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «г» части 2 статьи 117 УК РФ «Причинение физических или психических страданий путём систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями в отношении несовершеннолетнего» и статьёй 156 УК РФ «Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением». Уголовное дело по существу рассмотрит Ленинский суд, - добавили в надзорном ведомстве.

Ранее суд уже лишил подозреваемого родительских прав, а детей поместил в «Петропавловский дом детства». Вину в совершении преступлений мужчина признал только частично.