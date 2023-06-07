Экс-начальнику омской полиции Быкову снизили размер штрафа с 20,7 до 20 млн рублей

Фото: скриншот видео, предоставленного УФСБ России по Омской области.

Омский областной суд пересмотрел приговор бывшему начальнику УМВД России по Омску Евгению Быкову. Однако срок прибывания в колонии экс-полицейскому отнюдь не уменьшили.

Ранее суд первой инстанции приговорил Быкова к 10 годам колонии и штрафу в размере 20,7 млн рублей за получение взятки в особо крупном размере. Кроме того, по решению суда он был лишен звания полковника и права в течение 6 лет занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти.

Напомним, нечистого на руку начальника полиции задержали еще в апреле 2021 года. При задержании у него были обнаружены около 300 тысяч рублей наличными. Быков пояснил, что друг ему просто отдал долг. Однако сотрудники УФСБ смогли поймать его на лжи, просто спросив у правоохранителя, сколько тот ранее одолжил приятелю.

Позднее в ходе следствия стало известно, что Быков в течении двух лет получал взятки через посредника — подполковника полиции Лебедева — от владельца сети массажных салонов Orange Александра Игнатьева. За этот период за покровительство и крышевание противозаконной деятельности бывший правоохранитель получил почти 6,5 миллиона рублей от бизнесмена. Другой предприниматель, занимавшийся продажей алкогольной и табачной продукции без маркировки, передал Быков за аналогичные действия 480 тысяч рублей. С первого он с каждым разом требовал все большую сумму за свои «услуги».

После упомянутых преступлений Быкова из полиции уволили. Свою вину бывший полицейский вину не признал и оспорил решение суда. Адвокат настаивал на непричастности осужденного к совершению преступления и признании доказательств недопустимыми.

— Государственный обвинитель в свою очередь внес апелляционное представление в связи с допущенной судом ошибкой при назначении дополнительного наказания в виде штрафа, повлекшей его завышение, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Омский областной суд согласился с позицией прокуратуры и снизил сумму назначенного штрафа с 20,7 до 20 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Громкое дело: за взятку 300 тысяч рублей омский суд отправил экс-главу городского УМВД Евгения Быкова в колонию на 10 лет

Уволенный начальник прослужил в Омской полиции 25 лет и крышевал интим-салоны, за что был приговорен к 10 годам колонии и 20 млн штрафа(подробнее...)