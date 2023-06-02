Пить больше, беречься от теплового удара: аномальная жара в Омске продержится до 6 июня

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Штормовое предупреждение объявлено на территории Омской области как минимум до вторника, 6 июня. Об этом сообщает Обь-Иртышское метеобюро.

- Местами Омской области с 2 по 6 июня 2023 года ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 10°С и более; с 3 по 6 июня - сильная жара с максимальной температурой воздуха +36°С и выше. По 5 местами по Омской области сохранится и ожидается 5 класс горимости, - поясняют в специалисты.

Действительно, прогноз даже на ближайшие выходные выглядит «горячо». В субботу днем до +36°С, в воскресенье - до +37°С, а в понедельник вовсе до +38°С. В ночные часы также температура будет подниматься до +22°С. Без осадков и лишь в понедельник придет долгожданный дождь с грозой.

Об опасности омичей предупреждают и в МЧС. Спасатели рекомендуют жителям региона не находиться на солнце долгое время и побольше пить воды. Особое внимание уделить детям и их состоянию.

- Симптомы перегрева ребенка: покраснение кожи, повышенная температура, вялость, тошнота, беспричинные капризы, частое дыхание с одышкой, судороги и даже обморок. При первых проявлениях этих симптомов с ребенка необходимо снять одежду, уложить в горизонтальное положение, протереть все тело влажной салфеткой или смоченной в воде тканью и обязательно поить каждые 5-10 минут. Все перечисленные симптомы наблюдаются и при тепловом или солнечном ударе у взрослых, - поясняют в ГУ МЧС России по Омской области.

К слову, при посещении пляжей омичам не рекомендуют употреблять алкоголь. Медики заверяют, что это еще сильнее может ухудшить состояние здоровья. Да и в целом, на период жары лучше отказаться от спиртного.

Между тем, мэр Омска Сергей Шелест распорядился организовать работу специальных патрульных групп, которые будут следить в общественных местах за правопорядком, особенно это касается мест отдыха.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Охлаждающий пластырь и бананы на финише: в Омске 4 июня пройдет полумарафон «ЗаБег»

В 9 утра в Омске стартует Всероссийский полумарафон «ЗаБег» (подробнее)