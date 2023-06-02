Охлаждающий пластырь и бананы на финише: в Омске 4 июня пройдет полумарафон «ЗаБег»

Фото: директор серии забегов «Сибирский международный марафон» Константин Подбельский. минспорта Омской области

От самых маленьких до очень опытных. Таких сегодня на полумарафон «ЗаБег» зарегистрировалось уже больше 2,5 тысяч человек. И это только в Омске.

4 июня будет дан общий старт, когда по всей стране побегут миллионы не спортсменов, а любителей активной жизни и отдыха. В Омске стартовой площадкой станет Соборная площадь.

9 утра выбрано организаторами не случайно. По словам организаторов, из-за аномальной жары, которая прогнозируется в грядущие выходные, старт был перенесен с 12.00 на 9.00. Чтобы максимально снизить нагрузку на организм.

- Да, есть экстремальные марафоны, но для нас главным является здоровье участников. Мы получали информацию о погоде из разных источников. Когда информация о том, что будет жара, подтвердилась, мы приняли решение о переносе. Естественно, согласовали время с московскими организаторами, - пояснил директор серии забегов «Сибирский международный марафон» Константин Подбельский.

В этот день для всех участников массового старта предусмотрены четыре дистанции: 1, 5, 10 и 21,1 км. На финише омичей будут ждать вода и бананы. А также будет применено еще одно ноу-хау - охлаждающий пластырь. К слову, на дистанциях организаторы тоже предусмотрели небольшое охлаждение спортсменов в виде водного фонтана.

Гостям спортивного события тоже найдется где развлечься. Локации будут работать на Соборной площади и в «Тарской крепости». На «соборке» сыграет камерный оркестр Омской филармонии, а вот ближе к Иртышу расположится сцена, на которой выступят кавер-группы.

Погода в Омске 4 июня будет действительно жаркой и солнечной. По прогнозам синоптиков, преимущественно без осадков. Днем возможно + 32...+ 37°C. Поэтому организаторы «ЗаБега» решили увеличить количество медиков, которые будут дежурить на мероприятии.

- Для тех, кто захочет освежиться во время бега и после финиша, мы поставим на улице Партизанской освежительные установки. Участники полумарафонской дистанции после финиша получат бананы. Увеличится число стационарных пунктов и волонтёров - студентов медицинской академии, - рассказал Подбельский.

К слову, за выдержку и спортивные достижения победителям полумарафона положены медали Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ», а вот для тех, кто побежит 21 км в Омске предусмотрена еще одна - фирменная награда.

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