Настоящий дефицит: в Омске на каждую вакансию врача приходится только 1,5 резюме при норме 4-7

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Самыми дефицитными специалистами на рынке труда в Омской области сейчас являются медики: на одну вакансию для них приходится лишь 1,5 резюме по итогам апреля, при норме 4-7 резюме. Об этом сообщает hh.ru.

0 Также в регионе наблюдается заметная нехватка специалистов из автобизнеса (1,9 резюме на вакансию), специалистов по сельскому хозяйству (2,4), рабочих (2,5), работников из сферы производства и добычи сырья (по 2,6), строителей (2,7), кадров для розничной торговли (3%), специалистов по продажам (3,2), машинистов и водителей (3,3), - сообщает источник.

Чтобы хоть как-то решить острую проблему нехватки специалистов, 27% работодателей активно занимаются обучением новых сотрудников, 28% готовы это делать в случае, если на рынке труда не будет подходящих специалистов, а 20% - готовы заниматься обучением новичков, если затраты на него будут ниже, чем привлечение профессиональных кадров извне.

Еще 8% работодателей заявили, что точно не готовы заниматься обучением, а 14% компаний работодателей в данный момент не считают целесообразным тратить время на обучение новых сотрудников, потому что ищут специалистов только с опытом работы.

Опыт работы сейчас оценивается работодателями как более ценный актив, нежели специальное образование. 84% работодателей выбирали вариант ответа «кандидат с опытом работы в индустрии, даже если он не обладает специальным образованием».