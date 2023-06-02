Жительница Омской области, совратившая 10-летнего племянника, домогалась и до 14-летнего родного брата

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне стало известно, что жительница Усть-Ишима, которая совратила своего 10-летнего племянника, домогалась до 14-летнего родного брата и вела интимные переписки с детьми из других регионов.

Напомним, 20-летняя сельчанка надругалась над своим малолетним братом еще летом 2021 года. По факту инцидента в отношении девушки была заведено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Ей грозит до 10 лет колонии.

— По делу — в Усть Ишиме — она не только совратила своего малолетнего племянника, но и домогалась 14-летнего брата. Она также вела интимную переписку с детьми из других регионов. Там именно порно. Сама подозреваемая реагирует совершенно спокойно. Говорит, что для Усть-Ишима это в порядке вещей. Рассказывает, как сочинение - будто, как я провела лето, — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых ведомствах.

Отметим, ранее, по информации источников издания, подозреваемая сообщила, что изнасиловать племянника ее заставил иностранец, с которым она познакомилась в соцсетях. По словам девушки, интернет-знакомый сначала вел с ней переписку интимного характера, а потом начал угрожать ей, что разошлет ее фото близким и друзьям, если она не снимет порно с братом.

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