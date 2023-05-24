В Омске завели уголовное дело на педагога, который полгода вел интимную переписку с 14-летней школьницей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Следком завел уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины, работавшего педагогом дополнительного образования. Омича обвиняют в совершении развратных действий в отношении школьницы.

По версии следствия, подозреваемый в течение полугода вел интимную переписку с 14-летней девочкой, склоняя ее к совершению действий сексуального характера.

Впоследствии домогательствах педагога стало матери школьницы, которая обратилась в полицию.

Подозреваемого задержали. Расследование уголовного дела продолжается. Мужчине может грозить до 3 лет колонии.

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