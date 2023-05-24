Житель Омской области, надругавшийся над школьницей, получил 13 лет колонии строгого режима

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омской области суд вынес приговор редицивист, который отобрал телефон у 13-летней девочки, а затем попытался ее изнасиловать.

Как было установлено в суде, в вечером в сентябре 2022 года фигурант дела, будучи пьяным, напал на одиноко идущую 13-летнюю девочку, похитил ее мобильный телефон стоимостью 20 тысяч рублей, а затем попытался надругаться над ней. Однако школьница начала кричать.

Ее истошные крики девочки услышали прохожие, в том числе судебный пристав, проживавший неподалеку. Насильник, заметив приближающихся мужчин, убежал, но вскоре все равно был задержан полицейскими.

Омич свою вину не признал и заявил, что не помнит обстоятельств того дня, так как сильно был пьян.

Любинский районный суд приговорил омича к 13 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Кроме того, инстанция постановила взыскать с мужчины 500 тысяч рублей в пользу потерпевшей в качестве возмещения причиненного морального вреда.

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