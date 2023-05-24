В Омске насильник вернулся на место преступления и сразу был арестован полицией

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Следственный комитет РФ по Омской области сообщил о заведении уголовного дела против жителя города за покушение на изнасилование 34-летней женщины. Как сообщают правоохранители, вечером 21 мая 2023 года около СНТ «Железнодорожник» неизвестный напал на 34-летнюю женщину, которая приехала на дачу. Подозреваемый попытался изнасиловать жертву, но на крики о помощи прибежали прохожие, злоумышленник сбежал.

В этот же день омичка обратилась в полицию, сообщив о случившемся. На следующий день женщина вместе с сотрудниками правоохранительных органов приехала на место происшествия для проведения следственных действий, где случайно увидела насильника, который вернулся на место преступления. Мужчина сразу был задержан.

Позже полицейские выяснили, что мужчина 27 апреля 2023 года изнасиловал 16-летнюю девушку в микрорайоне Входная. Сейчас он находится под стражей. Идет расследование.