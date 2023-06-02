Ферма «Омский страус» получила лицензию и возобновляет работу

Фото: https://vk.com/omskstraus

Ферма «Омский страус», расположенная в Усть-Заостровке, сообщила о своем открытии. В мае Региональное управление Россельхознадзора выдало ферме «Омский страус» лицензию на содержание и использование животных в зоопарках.

– Дорогие друзья, рады вам сообщить, что мы открываемся 3 июня в 11:00, – сообщается на странице фермы в соцсети «ВКонтакте».

В выходные дни ферма открыта с 11:00 до 17:00.

Для многих омичей эта новость стала долгожданной. Под постом об открытии фермы омичи делятся радостными эмоциями и планами посетить зоопарк.

Кроме африканских страусов и страусов эму на ферме есть и другие животные: фазаны, павлины, верблюды, маралы, ослики, и другие.

Руководители сообщили, что цены пока остались прежними. Билет для гостей старше 14 лет стоит 200 рублей, для детей до 14 лет — 100 рублей и до 3 лет — бесплатно.

Напомним, что ранее, 30 апреля, руководство сообщило о возможном закрытии фермы без объяснения причин.