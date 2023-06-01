В Омске к тушению пожара в Авиагородке привлекли 3 пожарные машины и 15 спасателей

Фото: скриншот видео из телеграм-канала "Инцидент Омск"

Сегодня, 1 июня, в телеграм-канале «Инцидент Омск» в 14:40 появилась информация о пожаре в Авиагородке. В сообщении говорилось, что пожаром охвачена территория школы №105. К посту прикреплено видео, на котором густым дымом затянуты близлежащие строения и деревья.

В ГУ МЧС России по Омской области пояснили, что пожара на территории школы нет. Загорелось нежилое неиспользуемое строение.

– Горит неэксплуатируемое строение, площадь пожара предварительно 80 кв.м . По предварительной информации пострадавших, спасённых нет. По предварительной информации пострадавших, спасённых нет. От МЧС России задействованы 3 единицы техники и 15 человек личного состава. В 14:45 – локализация. В 14:59 – ликвидация открытого горения. Пожар не на территории школы, – сообщили в ведомстве.