В Омске дотла сгорела «маршрутка» в Октябрьском округе

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Сегодня, 30 мая, в 13:25 в МЧС России по Омской области поступило сообщение о возгорании маршрутного такси, следовавшего по маршруту №64. В момент возникновения пожара «маршрутка» находилась недалеко от остановки «Полет».

При этом в салоне находилось 8 человек. Все они смогли эвакуироваться самостоятельно.

– В салоне находились восемь человек, никто не пострадал, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Транспортное средство было объято огнем полностью и практически сгорело дотла. «Маршрутку» потушили 3 пожарные машины и 14 спасателей.

– В 13 часов 35 минут возгорание было локализовано. Полная ликвидация пожара передана в 14 часов 09 минут, – сообщили в МЧС России по Омской области.

Причина возгорания выясняется.