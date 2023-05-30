В Омске для подготовки бойцов к СВО открыли школу спецназа «Альфа»

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Единственная в Сибири школа спецназа «Альфа», где заключивших контракт на участие в специальной военной операции жителей Омской области обучают военному искусству, открылась в Омске. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь врио губернатора Омской области Виталия Хоценко Мина Ахвердиева.

- У нас в Омске открылась школа спецназа "Альфа". Это единственное подобное учреждение в Сибири, где будущих участников специальной военной операции обучают ветераны, прошедшие горячие точки, - рассказала Ахвердиева.

Хоценко в своем телеграм-канале отметил, что подготовка в школе ведется по направлениям, которые востребованы в зоне спецоперации: основам управления квадрокоптерами, боевой подготовке, стрельбе и многим другим.

Врио губернатора также добавил, что в понедельник правительство Омской области приняло решение дополнительно выплачивать из бюджета региона по 100 тыс. рублей контрактникам, которые заключили договор с Министерством обороны РФ с марта этого года. Выплату могут получить и жители других регионов, которые подписали контракт в пунктах отбора Омской области.

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